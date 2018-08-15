В Подмосковье журавли начали собираться в стаи для подготовки к отлету

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Биологи, работающие в заказнике "Журавлиная родина" (Талдомский городской округ Московской области), выявили предотлетное скопление серых журавлей, сообщает региональное министерство экологии.

"В течение одного дня специалисты наблюдали свыше ста птиц, включая птенцов, улетающих в пойму реки Дубны и на озеро Заболотское", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, массового отлета журавлей следует ожидать в конце августа-первой половине сентября, основные места их зимовок – Иран и запад Индии. Назад, в Подмосковье, птицы прилетят в апреле. "В настоящее время в заказнике "Журавлиная родина" проводятся экскурсии для всех желающих своими глазами увидеть этих красивых птиц, собирающихся на зимовку", — резюмирует министерство.