В Подмосковье до конца года откроется шесть общественных бань

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Открытие шести общественных банных комплексов планируется в Московской области до конца года, говорится в пресс-релизе регионального министерства потребительского рынка и услуг.

"После реконструкции к открытию запланировано четыре банных объекта в городских округах Зарайск, Озеры и Волоколамском, Сергиево-Посадском муниципальных районах. А также будут введены в эксплуатацию еще два вновь построенных комплекса в городском округе Долгопрудный и Серпуховском муниципальном районе", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, объекты возводятся в рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья", которая стартовала в 2014 году. С начала реализации программы на территории Московской области построен и реконструирован 71 банный объект.