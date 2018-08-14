В Зарайске переделают проезжую часть в пешеходную зону

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Две автомобильные дороги общей протяженностью более двух километров станут частью пешеходной зоны туристического маршрута в городе Зарайске Московской области, сообщает министерство имущественных отношений региона.

По данным ведомства, проезжая часть находится в исторической части города. "Именно здесь сосредоточено наибольшее количество памятников исторического и культурного наследия Зарайска… На площади Революции в прошлом располагалась Базарная площадь, где в XVIII-XIX веках проходили купеческие ярмарки и гулянья, которые администрация городского округа планирует возродить", — цитирует пресс-служба слова министра Андрея Аверкиева.

Как отмечается в сообщении, план благоустройства площади Революции выиграл всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Денежный приз Зарайска составил 50 миллионов рублей.

