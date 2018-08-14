В Подмосковье создали систему контроля за поддельными лекарствами

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Cистема неразрушающих методов контроля лекарственных средств, позволяющая изымать некачественные препараты из оборота, создана в Московской области, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Совместными усилиями мы работаем над пресечением незаконного обращения медицинской продукции. Кроме того, создана система неразрушающих методов контроля лекарственных средств, которая позволяет предотвратить попадание на склады недоброкачественных лекарств", – сказала Забрпалова в ходе публичного обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения.

Конференция прошла во вторник в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. В мероприятии приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

В сообщении пресс-службы Забраловой отмечается, что в Подмосковье ведется постоянная работа по улучшению качества взаимодействия с пациентами и организациями. В частности, в режиме реального времени происходит отслеживание прохождения льготных рецептов, а по каждой обоснованной жалобе принимают соответствующие меры.