Электронная форма стала преобладающим видом госуслуг в Подмосковье

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Почти 90% жителей Московской области получают госуслуги в электронном виде, сообщается на официальном портале правительства Московской области со ссылкой на министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максута Шадаева.

"По информации, размещенной на официальном сайте Росстата по результатам проведения федерального статистического наблюдения по вопросам использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, значение показателя доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в Московской области в 2017 году составило 86,2% — первое место среди регионов РФ", — приводятся в пресс-релизе слова Шадаева.

По его данным, с января по 11 июля 2018 года было подано свыше 750 тысяч заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. При этом Шадаев отметил, что власти продолжают развивать и совершенствовать механизмы прямого диалога с гражданами с использованием современных электронных способов коммуникации.

В среднем за сутки портал "Добродел" посещают 11 тысяч человек. В первой половине 2018 года количество посетителей портала увеличилось примерно на 7%", — подчеркнул министр.