Подмосковные пенсионеры смогут бесплатно ездить на транспорте в Москве

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Закон о бесплатном проезде на общественном транспорте Москвы для пенсионеров Подмосковья примут в Мособлдуме.

На внеочередном заседании Московской областной думы 16 августа будет рассмотрено 13 вопросов, главным из которых станет законопроект, предоставляющий подмосковным пенсионерам старше 60 лет право на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По его словам, пенсионеры получат право на бесплатный проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах городского и пригородного сообщения, а также на метро и монорельсе.

"Льгота должна начать действовать уже с 1 сентября, и именно поэтому будет внеочередное заседание думы — чтобы мы успели с точки зрения законодательства провести все необходимые процедуры, чтобы закон был принят, подписан и вступил в силу", — отметил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы также заявил, что в областном бюджете уже заложены необходимые финансовые средства.

"На последнем заседании Мособлдумы в весенней сессии я внес поправки в бюджет, чтобы реализовать это предложение. Мы предусмотрели 1,2 миллиарда рублей на 2018 год", — подчеркнул Брынцалов.

На заседании также рассмотрят законопроекты по обеспечению доступной городской среды, поддержки сельского хозяйства, благоустройства и ряд других.