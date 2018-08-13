В Балашихе началась реконструкция Пестовского парка

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Реконструкция затронет территорию площадью восемь гектаров в микрорайоне Железнодорожный.

Рабочие приступили к реконструкции Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора объединенной дирекции парков городского округа Александру Медведеву.

"В Пестовском парке в Балашихе рабочие приступили к первому этапу реконструкции. Завезли строительный городок, разработали дорожную карту работ. Реконструкция затронет территорию площадью около восемь гектаров. Первый этап планируется завершить до конца 2018 года", — сообщила Александра Медведева.

В парке планируется обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, две новых детских площадки и большую песочницу. Также в процессе работ будет установлено дополнительное освещение, появится амфитеатр, вмещающий две тысячи человек, японский сад камней, автодром для детей. В ходе реконструкции создадут новый вход в парк, там откроют двухэтажное кафе, а зимой будут заливать ледяную горку.

Как уточнила директор объединенной дирекции парков Балашихи, придется временно перекрыть парк из-за того, что будет много работ по демонтажу. Будет открыта часть парка в 28 гектаров, где работы по реконструкции пока не ведутся.

Второй этап реконструкции парка запланирован на весну-лето 2019 года.

Работы по реконструкции Пестовского парка проводятся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Парки Подмосковья". В 2018 году в Балашихе завершили реконструкцию парка "Пехорка". По итогам шестого смотра-конкурса "Парки Подмосковья" его признали лучшим парком региона.