Недострой в детском саду ликвидируют в подмосковном Протвино

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Недостроенное здание бассейна на территории муниципального детского сада №5 "Семицветик" будет снесено 17 августа в городском округе Протвино Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
В сообщении отмечается, что с конца 2017 года по поручению губернатора Московской области в регионе ведется работа по ликвидации недостроенных объектов, которые не только портят облик населенных пунктов, но также угрожают безопасности жителей области.