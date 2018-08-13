Недострой в детском саду ликвидируют в подмосковном Протвино

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Недостроенное здание бассейна на территории муниципального детского сада №5 "Семицветик" будет снесено 17 августа в городском округе Протвино Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В Протвино на территории детского сада был выявлен аварийный объект, который простоял несколько лет, открытый всем стихиям, и пришел в такое состояние, что достроить его невозможно. Данный объект будет снесен, а на его месте администрация планирует построить дополнительную веранду для прогулок детей", — цитирует пресс-служба министра Андрея Аверкиева.

В сообщении отмечается, что с конца 2017 года по поручению губернатора Московской области в регионе ведется работа по ликвидации недостроенных объектов, которые не только портят облик населенных пунктов, но также угрожают безопасности жителей области.