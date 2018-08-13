Около 13 тыс обращений из-за укусов клещей отмечено в Подмосковье с весны

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На территории Московской области с начала весенне-летнего сезона зарегистрировано около 13 тысяч случаев обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

"В лабораториях исследовано более 7 тысяч особей клещей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 13 % исследованных проб, гранулоцитарного анаплазмоза человека — в 2,3% и моноцитарного эрлихиоза человека — в 0,18%. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен", — подчеркивает ведомства.

По данным службы, случаи присасывания клещей регистрируются на территории всех муниципальных образований Московской области. Наибольшее число укусов зафиксировано в городском округе Дубна и Орехово-Зуево, Талдомском, Павлово-Посадском, Рузском и Дмитровском районах