Мособлстат отметил снижение цен на топливо и отдельные продукты в МО

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сильнее прочих подешевели картофель, капуста, помидоры, сахар и морковь.

В Московской области упала средняя цена на отдельные продукты питания по сравнению с 30 июля текущего года. Кроме того, изменилась стоимость топлива. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлстат.

В Подмосковье средняя стоимость бензина АИ-92 составляет 41,48 рубля, АИ-95 – 44,84, АИ-98 — 51,20. В свою очередь дизельное топливо можно купить за 43,81 рубля.

Также упала цена на продукты животного происхождения: сыры сычужные твердые и мягкие (0,31%), маргарин (0,68%), рыба мороженая неразделанная (0,16%), баранина (0,19%), куриные яйца (0,80%), творог жирный (0,03%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (0,29%).

Кроме того, снизилась стоимость продуктов растительного происхождения: макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (0,85%), сахар (1,6%), морковь (1,61%), яблоки (0,30%), крупа гречневая-ядрица (1,51%), рис шлифованный (0,12%), капуста белокочанная (6,89%), картофель (8,04%), помидоры (3,05%).

Стоит отметить, что по отношению к декабрю прошлого года упала средняя цена на поваренную соль (0,29%), помидоры (43,66%), огурцы (58,01%), подсолнечное масло (2,65%), пшеничную муку (0,51%), макаронные изделия (2,64%), гречневую крупу (16,59%), вермишель (0,77%), куриные яйца (6,87%) и свинину (0,88%).