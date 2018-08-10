Лечебный корпус построят в подмосковном Видном

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Извещение о строительстве лечебно-административного корпуса с приемно-карантинным отделением в городе Видное Московской области поступило в региональный Главгосстройнадзор, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Приемно-карантинное отделение рассчитано на 52 человека и предназначено для размещения вновь поступивших детей в возрасте до трех лет на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных заболеваний", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, площадь нового объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров. Сооружение возведут на месте двухэтажного здания, где ранее располагались прачечная, общежитие и котельная.