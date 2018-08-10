Минэкологии Подмосковья возьмет под охрану Домодедовский карьер

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство экологии Московской области начало подготовку к организации новой особо охраняемой природной территории — памятника природы "Стратотип московского яруса" (Домодедовский карьер), говорится в пресс-релизе ведомства.

"Главным объектом особой охраны на территории памятника станет ярус древних горных пород так называемого московского века геологической истории, который начался 315 миллионов лет назад и продлился 8 миллионов лет", — отмечается в сообщении со ссылкой на министра экологии Александра Когана.

Ведомство подчеркивает, что ярус нуждается в особой охране, поскольку имеет большое значение для науки. В то же время посетители карьера часто ищут ископаемую фауну каменноугольного периода, в результате чего могут нанести вред породам.