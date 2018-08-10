В Подмосковье отремонтируют дома культуры в военных городках

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Капитальный ремонт 13 домов культуры в военных городках Подмосковья планируется провести до 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"Ремонты домов культуры в военных городках — вопрос для нас стратегический, потому что ДК (дом культуры — ред.) зачастую являются единственными учреждениями культуры на их территориях. В 2016 году проведен мониторинг состояния объектов культуры в военных городках и выявлена потребность в восстановлении зданий ДК и ДШИ (детская школа искусств — ред.)", — приводятся в релизе слова Забраловой.

По ее данным, в этом году был отремонтирован дом культуры и спорта "Восток" в деревне Васильчиново Наро-Фоминского городского округа. Ранее Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о порядке безвозмездной передаче военного недвижимого имущества в муниципальную собственность, собственность городов федерального значения и в собственность иных субъектов РФ.