Реконструкцию семи стадионов Московской области завершат в 2019 году

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Капитальный ремонт на семи стадионах Подмосковья завершат в 2019 году, говорится на официальном портале правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу регионального министерства физической культуры и спорта.

"В 2019 году планируется завершение реконструкции семи стадионов в городских округах Чехов, Клин, Богородский, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Красногорск, а также в Одинцовском муниципальном районе", — отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивает министерство, в 2019 году также планируется провести капитальный ремонт трех мини-стадионов в Щелковском районе, Протвине и городском округе Балашиха.

"В 2019 году начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции еще девяти центральных стадионов. Плановый срок завершения реконструкции по ним — 2020 год", — говорится в релизе.