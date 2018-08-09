Четверть подмосковных гостиниц классифицирована по системе звезд

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Каждая четвертая гостиница в Московской области прошла классификацию по системе звезд, говорится в пресс-релизе регионального министерства культуры.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ведомство осуществляет проект под названием "Классификация коллективных средств размещения". Всего на данный момент министерство оценило 160 из 660 гостиниц Подмосковья.

"Отельеры Московской области сами инициируют прохождение классификации "на звездность", так это придает статус гостинице, гарантирует качество сервиса, а значит — привлекательность для туристов", — подчеркивает ведомство.

По его данным, к категории "пять звезд" относятся 12 гостиниц, "четыре звезды" — 33, "три звезды" — 67, "две звезды" — 7, "одна звезда" — 6, без звезд — 35. Гостиницы "пять звезд" расположены в Истре, Красногорске, Сергиевом Посаде, Химках, Нахабино, Солнечногорске и Серпуховском районе.