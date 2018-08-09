Контракт на проект реконструкции Лобненского шоссе заключен в Подмосковье

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Заключен контракт на разработку проектной документации по реконструкции автомобильной дороги "Лобня — аэропорт "Шереметьево" (Лобненское шоссе), говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, подведомственное министерству ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило договор с ООО "ГорКапСтрой". Стоимость контракта составляет 61,5 миллиона рублей. Финансирование на проектные работы будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Подмосковья.

"Реконструкция Лобненского шоссе обеспечит транспортную доступность городского округа Лобня и аэропорта Шереметьево, сократив пробки на данном транспортном узле. Участок дороги от ул. Авиационной до пересечения с Краснополянским проездом предполагается расширить до четырех полос", — цитирует пресс-служба регионального министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игоря Трескова.

Ведомство отмечает, что завершить проектирование объекта планируется в конце I квартала 2019 года. Реконструкция Лобненского шоссе будет проведена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он озвучил в рамках ежегодного обращения к жителям в феврале 2018 года