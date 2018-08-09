Незаконная свалка ликвидирована в Сергиево-Посадском районе Подмосковья

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Крестьянско-фермерское хозяйство в Сергиево-Посадском районе Московской области устранило нелегальный навал порубочных остатков и коммунальных отходов, говорится в пресс-релизе регионального министерства экологии.

По данным ведомства, ранее местные жители обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с жалобой на то, что на земельном участке, принадлежащем хозяйству, организована незаконная свалка.

"В ходе проверки факты подтвердились, глава хозяйства был привлечен к административной ответственности и получил предписание ликвидировать свалку. Кроме того, в ходе расследования был рассчитан ущерб, нанесенный землям, который был вменен нарушителю в судебном порядке", — отмечается в сообщении.

Министерство подчеркивает, что информация о результатах административного расследования направлена в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время отходы вывезены, а территория приведена в порядок.