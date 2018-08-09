Физкультурно-оздоровительный комплекс построили в подмосковных Котельниках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Силикат городского округа Котельники, сообщает пресс-служба ведомства.

"Общая площадь двух-трехэтажного здания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В состав комплекса входят универсальный спортивный зал площадью тысячу квадратных метров, зал для занятий силовыми единоборствами, тренажерный зал. При каждом зале имеются инвентарные. На первом этаже расположены тренерские, гардероб и кабинет врача. Новый ФОК будет обслуживать до 62 человек в смену — жителей близлежащего микрорайона", — отмечает ведомство.

По данным министерства, объект возведен в рамках государственной программы "Спорт Подмосковья". На реализацию проекта было выделено 170 миллионов рублей из областного бюджета.