Акция "Ночь кино" пройдет в Подмосковье на ста с лишним площадках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 100 площадок в Подмосковье будут работать в рамках акции "Ночь кино", участие в ней в регионе примут свыше 25 тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Ежегодная всероссийская акция "Ночь кино" пройдет по всей стране 25 августа.

"Московская область принимает участие в акции третий год подряд. Более 100 площадок Московской области станут участниками всероссийской акции "Ночь кино". Ожидается, что зрителями "Ночи кино" в Московской области станут более 25 тысяч человек",- сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

Основной программой "Ночи кино" традиционно являются бесплатные показы лучших российских фильмов – победителей народного онлайн-голосования, лидерами которого в 2018 году стали киноленты "Танки" Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко. По условиям акции официальные площадки-участники по всей стране проводят показы всех трех фильмов в любой последовательности, начиная с 20.00 по местному времени, уточнили в пресс-службе.

Специальным мероприятием "Ночи кино" в Подмосковье станет концертная программа заслуженной артистки РФ, художественного руководителя Московского областного государственного театра юного зрителя Нонны Гришаевой с участием российского музыкального коллектива "Замотаев Band". Мероприятие пройдет бесплатно для всех желающих в летнем кинотеатре Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха, отметили в пресс-службе.