Химки лидируют в Подмосковье по количеству открытых в 2018 году предприятий

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Городской округ Химки стал лучшим муниципальным образованием Московской области по количеству открытых малых и средних предприятий (МСП) в сфере производства и услуг в первом полугодии 2018 года, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.

"Здесь (в Химках) открылось 384 МСП, что составляет порядка 10% от общего количества в регионе. На втором месте расположился Красногорск с 302 МСП. В пятерку лидеров вошли Дмитровский и Раменский муниципальные районы, а также городской округ Подольск. На эти пять муниципалитетов приходится более трети общего количества открытых в Московской области в первом полугодии 2018 года МСП в сфере производства и услуг", — говорится в релизе.

По данным пресс-службы, в Подмосковье в первом полугодии больше всего предприятий (около трех тысяч) создано в сфере услуг.