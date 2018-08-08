В Подмосковье за последние годы построили 31 ледовый дворец

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Хоккеем в Московской области занимаются почти 40 тысяч человек.

31 ледовый дворец возвели в Московской области за последнее время. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

8 августа губернатор совершил рабочий визит в Воскресенск, где вышел на лед с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Химик". На поле также вышли такие известные хоккеисты, как Валерий Каменский, Вячеслав Козлов и Евгений Малкин.

"Мы приехали, чтобы поддержать школу, она набирает обороты, спасибо ветеранам, которые внимание уделяют, приезжают к себе на родину, общаются с тренерами, родителями. Пока здесь нет команды мастеров, но здесь есть легенды, на которые можно равняться. Сегодня ребята приехали не с пустыми руками, школе помогают, отложили все свои дела", – заявил Андрей Воробьев.

Именитые спортсмены, в свою очередь, вручили 25 комплектов формы воспитанникам школы олимпийского резерва "Химик".

Тренировка юных хоккеистов прошла в ледовом дворце "Подмосковье". Учреждение работает с 1966 года, это домашняя арена спортклуба "Химик". В рамках региональной программы "Спорт Подмосковья" два года назад на территории комплекса возвели ФОК с крытым катком имени Валерия Каменского.

В Московской области хоккеем занимаются 36 532 человека. 29 отделений работают для детей на базе государственных и муниципальных учреждений, в них занимаются 5,9 тысячи ребят. Развитием хоккея занимается общественная организация "Федерация хоккея Московской области", ее президент – Валерий Каменский.

В сезоне 2017/18 принимают участие свыше 200 команд. Лучшие из них примут участие в финале Всероссийского клуба "Золотая шайба" имени Анатолия Тарасова.

