Центр соцпомощи семье и детям построен в Солнечногорском районе

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Центр социальной помощи семье и детям в деревне Голубое Солнечногорского района Подмосковья получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области со ссылкой на начальника ведомства Артура Гарибяна.

В релизе говорится, что на первом этаже здания обустроены комнаты матери и ребенка, иконная лавка, трапезная. На втором этаже — учебные классы и зал хореографии. На третьем расположены жилые комнаты, помещения рекреации и кабинеты.

"Здание соответствует всем необходимым современным стандартам, включая доступность для маломобильной группы населения", — отмечается в сообщении.