Глава Подмосковья вручил ключи от квартир 11 врачам Воскресенска

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Воскресенский район вручил ключи от служебных квартир 11 работающим в муниципалитете врачам, сообщает пресс-служба главы Московской области.

В материале отмечается, что такая поддержка является одной из мер по привлечению в Московскую область медицинских кадров. Через четыре года медики смогут приватизировать жилье.

Кроме того, подчеркивает пресс-служба, в Подмосковье реализуется программы "Социальная ипотека" и "Земский доктор", в соответствии с которыми врачам общей практики, участковым педиатрам и терапевтам доплачивают 32 тысячи рублей.

"Мы каждый год увеличиваем ассигнования на здравоохранение, большую работу проделали. У нас с 1 сентября будет предусмотрено повышение заработных плат на 15% всем врачам и среднему медицинскому персоналу. Это делается в рамках указа президента. У нас огромная нагрузка на систему здравоохранения, мы активно привлекаем врачей. Нам нужно еще порядка двух тысяч специалистов", — цитирует пресс-служба слова Воробьева.