МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сельскохозяйственные производители практически всех муниципальных образований Московской области приступили к уборке агрокультур, говорится в сообщении регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным ведомства, в настоящее время аграрии собирают урожай озимой пшеницы и ржи, технических культур, а также овощей.
"Помимо массовой уборки, в плановом режиме продолжается заготовка кормов. Сельхозпредприятия заготовили 654 тысяч тонн грубых кормов, сочных кормов — 82 тысячи тонн", — подчеркивается в сообщении.