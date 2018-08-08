МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сельскохозяйственные производители практически всех муниципальных образований Московской области приступили к уборке агрокультур, говорится в сообщении регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"По состоянию на сегодняшний день убрано более 40 тысяч гектаров посевов зерновых и зернобобовых, что составляет 35% от общего плана уборки. Валовой сбор по этим культурам составил более 126 тысяч тонн при средней урожайности 31,5 центнера на гектар", — отмечается в пресс-релизе со ссылкой на министра Андрея Разина.

По данным ведомства, в настоящее время аграрии собирают урожай озимой пшеницы и ржи, технических культур, а также овощей.

"Помимо массовой уборки, в плановом режиме продолжается заготовка кормов. Сельхозпредприятия заготовили 654 тысяч тонн грубых кормов, сочных кормов — 82 тысячи тонн", — подчеркивается в сообщении.