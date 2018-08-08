Новый торговый комплекс построен в подмосковном Реутове

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового торгового комплекса в городском округе Реутов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным министерства, комплекс представляет собой двухэтажное здание площадью более 1,4 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство.

"Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса в городском округе Реутов. Создано 45 новых рабочих мест", — отмечается в релизе.