Подмосковные семьи с детьми получат пособие сразу за два месяца

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство социального развития Московской области приняло решение о выплате в августе ежемесячного денежного пособия на детей сразу за два месяца — август и сентябрь, говорится в сообщении ведомства.

"В августе 2018 года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двойном размере — за август и за сентябрь, а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре 2018 года", — цитирует пресс-служба главу министерства Ирину Фаевскую.

По данным ведомства, многодетные семьи Подмосковья могут получить выплату в размере трех тысяч рублей на обучающегося ребенка за приобретенную школьную форму.

Кроме того, отмечает министерство,в этом году введена новая мера социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов — ежегодная выплата в размере 13 тысяч рублей.