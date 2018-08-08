Спортивные тренеры Подмосковья получат прибавку к зарплате

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Тренеры в Московской области с 1 сентября получат повышение заработной платы на 10%, говорится на сайте подмосковного правительства со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта региона.

"С 1 сентября 2018 года планируется повышение заработной платы тренерам, в том числе старшим и главным, на 10 %", — отмечается на официальном ресурсе.

По данным ведомства, средняя зарплата специалистов в первой половине года превышала 40 тысяч рублей: около 53 тысяч рублей — в государственных учреждениях, порядка 38 тысяч рублей — в муниципальных.