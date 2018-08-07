Подмосковье справилось с нашествием короеда, заявили власти

КРАСНОГОРСК (Московская область), 7 авг — РИА Новости. Властям Подмосковья практически полностью удалось преодолеть проблему порчи леса короедом, сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.
По его словам, появление короеда — цикличный процесс, происходящий раз в 15 лет. Советников также добавил, что власти Подмосковья делают все возможное, чтобы не допустить нашествия короеда в будущем.
"Мы заранее готовимся, делаем более устойчивые насаждения. Стареемся смешанные породы вводить", — резюмировал он.