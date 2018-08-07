Подмосковье справилось с нашествием короеда, заявили власти

КРАСНОГОРСК (Московская область), 7 авг — РИА Новости. Властям Подмосковья практически полностью удалось преодолеть проблему порчи леса короедом, сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

"Если брать короед-типограф, то мы практически преодолели эту беду. У нас в этом году заканчивается рубка насаждений, вернее, уже провели 96% рубки. Последние дорубаем короедники. В следующем году до конца лес восстановим", — заявил глава регионального комитета лесного хозяйства

По его словам, появление короеда — цикличный процесс, происходящий раз в 15 лет. Советников также добавил, что власти Подмосковья делают все возможное, чтобы не допустить нашествия короеда в будущем.

"Мы заранее готовимся, делаем более устойчивые насаждения. Стареемся смешанные породы вводить", — резюмировал он.