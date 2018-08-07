Сезон охоты на дичь стартует в Подмосковье 11 августа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Летне-осенней сезон охоты на дичь стартует 11 августа в Московской области, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Согласно сообщению, разрешения на добычу в общедоступных охотничьих угодьях выдаются в территориальных отделах госохотнадзора Минсельхозпрода Подмосковья. При этом, говорится в пресс-релизе, заявления на получения разрешения подаются через многофункциональные центры (МФЦ) и через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.