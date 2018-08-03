В Подмосковье около 1300 детей устроили в приемные семьи

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В регионе проживают более четырех тысяч приемных семей.

Органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области с начала 2018 года устроили в приемные семьи 1269 детей‐сирот. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

Она уточнила, что всего в Подмосковье чуть более четырех тысяч приемных семей, причем 214 из них созданы в текущем году.

"В регионе работают 72 школы подготовки приемных семей. В январе-июле их посетили уже 1400 потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. Службы для сопровождения замещающих семей успешно функционируют и демонстрируют свою эффективность. С начала года 530 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей", — сказала Ольга Забралова.

В Московской области проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 8,5 тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей, в замещающих семьях — порядка 15,6 тысячи детей-сирот.