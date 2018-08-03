Воробьев рассказал, как Подмосковье вошло в топ-10 регионов по соцсфере

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области рассказал, как регион вошел в топ-10 по итогам реализации указов президента РФ в социальной сфере.

Московская область вошла в топ-10 лучших регионов Российской Федерации по итогам реализации майских указов Президента РФ в социальной сфере, сообщил телеканал "360".

Андрей Воробьев в интервью рассказал, что подмосковные власти уделяют особое внимание сохранению здоровья населения во всех возрастных группах. Он подчеркнул, что за пять лет была снижена смертность от болезней сердца, сердечно-сосудистых заболеваний.

"Перинатальные центры открыли, это дало потрясающие результаты. Подмосковные медики успешно борются с онкологией благодаря нашим новым современным онкоцентрам, оборудованным по последнему слову техники. А с помощью всеобщей диспансеризации удается диагностировать заболевание на ранних сроках — в этих случаях прогноз всегда намного более благоприятный", — сообщил Воробьев.

Также губернатор добавил, что финансирование отрасли было увеличено со 120 до 175 миллиардов рублей, но несмотря на это, некоторые муниципалитеты еще нуждаются в высокотехнологическом медицинском оборудовании.

"Причина в том, что Московская область очень быстро растет — на 90 тысяч человек в год. Поэтому существуют проблемы, с которыми приходится постоянно бороться", — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что на территории региона действуют специальные программы, например, доплата в сумме 32 тысяч рублей всем участковым терапевтам и педиатрам. Это мотивирует врачей работать именно в Подмосковье.

Глава Московской области отметил, что Главное управление социальных коммуникаций занимается различными молодежными проектами. По его словам, в регионе "много ярких молодых ребят на разных уровнях власти".

"Во всех сферах — и в экономике, и в социалке — делаем ставку на молодежь, активно работаем с вузами", — заявил Воробьев.