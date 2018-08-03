В Подмосковье начал работу первый экологический пост волонтеров

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый экологический пост, организованный волонтерами при поддержке Всероссийского общества охраны природы (ВООП), открылся в пятницу в подмосковном Волоколамске, сообщает региональное министерство экологии.

"В Московской области в рамках работы экопостов волонтеры, которых подготовят эксперты ВООП, будут самостоятельно измерять уровень загрязнения воздуха, брать пробы воды и почвы, регулярно публиковать результаты в открытом доступе и, в случае необходимости, передавать их в органы надзора", — отмечается ведомство.

По данным министерства, экологический пост создан для того, чтобы следить за дегазацией полигона Ядрово. Волонтеры на экопостах ВООП будут обеспечены всем необходимым для мониторинга оборудованием.