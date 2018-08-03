В подмосковном Красногорске откроют центр амбулаторной хирургии

Хирурги во время операции. Архивное фото

Хирурги во время операции. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Центр амбулаторной хирургии сформируют на базе Красногорской больницы N1 в Московской области, говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения со ссылкой на его главу Дмитрия Маркова.

"В учреждении будут проводиться малоинвазивные хирургические вмешательства под местной анестезией, например, взятие биопсии, внутривенное введение лекарственных препаратов и другие процедуры", — приводятся в релизе слова Маркова.

По данным пресс-службы, функционирование центра позволит разгрузить стационар, повысить пропускную способность учреждения и сократить время ожидания для проведения хирургического вмешательства.

"За счет оптимизации рабочего пространства, демонтажа старых стен и возведения новых перегородок Центр амбулаторной хирургии удалось разместить на территории действующей поликлиники. На данный момент ремонтные работы выполнены почти на 50%, параллельно ведется закупка необходимого оборудования", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Центр амбулаторной хирургии начнет работу уже в конце сентября.