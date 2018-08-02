Подмосковье заняло первое место по рождаемости в ЦФО

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев 2018 года в Московской области родились около 42 тысяч малышей.

По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года в Подмосковье родились почти 42 тысячи детей, этот показатель — самый большой по Центральному федеральному округу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

Забралова отметила, что показатель рождаемости в регионе составил 11,3 на 1000 населения.

Для повышения рождаемости и комфорта будущих мам в регионе сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков отметил, что в 2017 году в московском регионе открыли пять современных перинатальных центров в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.

"В подмосковных центрах материнства и детства собрана уникальная команда, привлечены лучшие специалисты: это и неонатологи, и анестезиологи-реаниматологи, и акушеры-гинекологи. В каждом перинатальном центре работает более 500 человек, причем 200 из них — врачебный персонал", — добавил Дмитрий Марков.

В Московской области полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов. Всего в регионе насчитывается 50 родовспомогательных учреждений, семь из которых — третьего уровня.