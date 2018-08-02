В Подмосковье смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 14,4%

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Смертность от болезней органов пищеварения в Подмосковье в январе-июне этого года снизилась более чем на 14% по сравнению споказателями аналогичного периода 2017 года, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

"Согласно данным Росстата, за шесть месяцев 2018 года смертность от заболеваний органов пищеварительной системы в Московской области снизилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего от данного вида болезней умерло на 400 человек меньше, чем годом ранее", — сказал глава регионального Минздрава Дмитрий Марков.

По его словам, Подмосковье занимает шестое место в Центральном федеральном округе по показателю смертности от болезней пищеварительной системы. Министр подчеркнул, что успешному лечению соответствующих заболеваний способствует своевременная диагностика.

"В Московской области ежегодно проходит диспансеризация населения, только за шесть месяцев 2018 года ее прошли более 650 тысяч жителей региона. В ходе обследования было выявлено 8,5 тысячи случаев заболеваний органов пищеварения", — подчеркнул Марков.