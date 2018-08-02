Фестиваль казачьей культуры КАZАКi.RU состоится в Подмосковье

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Первый областной фестиваль казачьей культуры КАZАКi.RU состоится 18 августа на территории единственного ипподрома Московской области, говорится в сообщении регионального министерства культуры.

По данным ведомства, мероприятие организовано хуторским казачьим обществом Раменского района и проходит при поддержке регионального правительства, министерства культуры Московской области, войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", администрации Раменского муниципального района Подмосковья.

"Сегодня в Подмосковье сохраняются историко-культурные традиции и духовные ценности казаков. В 18 муниципальных образованиях функционирует 26 казачьих любительских творческих коллективов. В 2017 году в регионе состоялось 35 крупных мероприятий, которые популяризировали культуру казаков", — цитирует пресс-служба главу министерства Оксану Косареву.