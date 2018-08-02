Пользователи системы-112 Подмосковья смогут проверять местоположение родных

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мобильное приложение подмосковной Системы-112 дополнено новой функцией "Связанные контакты", которая позволяет отслеживать местоположение родных и близких людей, сообщает пресс-служба заместитель председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С помощью мобильного приложения Системы-112 можно контролировать безопасность родных и близких. В специальном разделе "Связанные контакты" необходимо внести данные близких родственников и друзей, о которых вы беспокоитесь. После этого, вы сможете отслеживать по интерактивной карте их текущее местоположение", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в релизе, установив места, где должен находиться родственник, например, школа, на телефон будут поступать push-уведомления о выходе человека из зоны мониторинга.

"Данная функция особенно актуальна для родителей и родственников пожилых людей. У родителей появилась возможность отслеживать местоположение ребенка при перемещении из дома в школу или в другие места", — подчеркивает пресс-служба Пестова.

По ее данным, подобная функция есть у ряда мобильных операторов сотовой связи, но ею можно воспользоваться только на платной основе. Мобильное приложение Системы-112 Подмосковья было запущено в июле 2017 года.