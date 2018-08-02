В подмосковном Клину при поддержке властей региона открыт коворкинг-центр

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Коворкинг-центр подмосковной сети "СТАРТ" открыт в Клину при поддержке регионального министерства инвестиций и инноваций, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.

"Сеть коворкингов Московской области продолжает расти, на сегодня она насчитывает 25 центров в разных городах региона. Коворкинг-центры, в первую очередь, предлагают фрилансерам, стартаперам, сложившимся предпринимателям налаженную офисную инфраструктуру за сравнительно небольшую плату", — говорится в релизе со ссылкой на Буцаева.

По данным пресс-службы, новый коворкинг-центр оснащен конференц-залом, переговорной комнатой, компьютерами, а также лаунж-зоной с кофемашиной и настольным теннисом. Офис может вместить до 100 резидентов.



"Программа по открытию коворкингов в Подмосковье действует третий год, в 2018-м центры для предпринимателей появились в Люберцах, Ногинске, Щелкове, Коломне, Балашихе и Клину", — говорится в сообщении.