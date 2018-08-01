Двадцать подмосковных родников приведут в порядок до конца 2018 года

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В прошлом году в регионе удалось преобразить 15 источников.

Двадцать родников в Московской области будут благоустроены в 2018 году по программе "Родники Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минэкологии региона.

Проект "Родники Подмосковья" реализуется уже третий год. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, проект поддерживают не только благотворительные организации, но и сами жители Подмосковья.

Так, в благоустройстве родника рядом с храмом Гребневской иконы Божией Матери в городском округе Пушкино приняли участие прихожане храма. Они собрали средства на приобретение купола над купелью источника. В настоящее время работы по благоустройству находятся на заключительной стадии, у источника уже установили новую купель, беседку и раздевалки.

