В Дмитровском районе Подмосковья построили центр производства косметики

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Завершено строительство центра производства косметической продукции в поселке Рыбное Дмитровского района Московской области, сообщает региональный Главгосстройнадзор со ссылкой на начальника ведомства Артура Гарибяна.

"Центр производства косметической продукции и логистики предназначен для производства широкого ассортимента косметической продукции, годовой выпуск которой составит 85,6 тысячи тонн", — отмечает ведомство.

Главгосстройнадзор подчеркивает, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 172 новых рабочих мест в смену. Строительство осуществлялось за счет собственных средств инвестора.