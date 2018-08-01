Новый детский сад на 180 мест откроют в подмосковном поселке Калинина

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Детский сад № 68 "Ромашка" в поселке Калинина городского округа Люберцы Московской области откроется через две недели, говорится в Instagram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По данным пресс-службы главы региона, Воробьев в среду совершил рабочий визит в городской округ Люберцы. Дошкольное учреждение построено по программе "Образование Подмосковья" на участке, где раньше стояли ветхие двухэтажные дома.

"Есть большая программа, инициированная президентом, по созданию ясельных групп. В этом детском садике как раз будет такая группа на 15 человек. Мы сейчас проверили готовность детсада, здесь все на высоком уровне, а самое главное — есть хорошие воспитатели", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

В трехэтажном здании детского сада разместятся музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, студия изобразительного искусства.