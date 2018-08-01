Мытищи лидируют в Подмосковье по количеству отремонтированных дорог

Автомобили на проезжей части во время сезонного ремонта дороги. Архивное фото

Автомобили на проезжей части во время сезонного ремонта дороги. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Городской округ Мытищи лидирует в Московской области по объему отремонтированных дорог, сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Наибольший объем ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети с привлечением софинансирования из бюджета Московской области выполнен в городском округе Мытищи (отремонтировано 117 дорог из 188 запланированных), в городском округе Наро-Фоминский (отремонтировано 57 дорог из 77 запланированных), в городском округе Красногорск (отремонтировано 29 дорог из 70 запланированных)", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в настоящий момент асфальтобетонное покрытие заменили почти на двух тысячах региональных и муниципальных трасс, что составляет 73% от общего плана ремонта дорожной сети в 2018 году.

В текущем году, подчеркивает министерство, отремонтируют более трех тысяч километров трасс. На ремонт дорог власти Подмосковья направили 19,9 миллиарда рублей.