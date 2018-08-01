Экологи обнаружили редкие растения в городском округе Клин Подмосковья

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты природоохранного фонда "Верховье" обнаружили в городском округе Клин два растения, занесенные в Красную книгу Московской области, говорится в сообщении регионального министерства экологии.

По данным ведомства, найдена популяция пухоноса альпийского, крайне редкого для Подмосковья. Растение характерно для болот тундровой зоны. Кроме того, экологи обнаружили хаммарбию болотную.

"Эта редкая маленькая орхидея включена в Красную книгу Московской области… На сегодняшний день в Подмосковье известно всего пять местообитаний этого малозаметного растения, в прошлом же отмечалось 16 мест произрастания данного вида", — цитирует пресс-служба слова главы министерства Александра Когана.