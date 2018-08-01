Баки для раздельного сбора мусора в Подмосковье оформят в едином стиле

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Синий и серый цвета станут стандартом при оформлении контейнеров для раздельного сбора отходов на всей территории Московской области, сообщает регионального министерства экологии.
"Синий цвет активные жители посчитали наиболее подходящим для оформления контейнеров и мусоровозов, предназначенных для "сухих" отходов (бумага, стекло, пластик, металл)… Серый же выбрали для контейнеров и мусоровозов под "смешанные" отходы, которые будут вывезены на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания", — говорится в релизе.
Ведомство подчеркивает, что с 1 января 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле этого года.