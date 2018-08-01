Баки для раздельного сбора мусора в Подмосковье оформят в едином стиле

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Синий и серый цвета станут стандартом при оформлении контейнеров для раздельного сбора отходов на всей территории Московской области, сообщает регионального министерства экологии.

Ведомство отмечает, что расцветку для баков выбрали пользователи портала "Добродел". Опрос завершился 31 июля, в нем приняли участие свыше 1,2 тысячи человек.

"Синий цвет активные жители посчитали наиболее подходящим для оформления контейнеров и мусоровозов, предназначенных для "сухих" отходов (бумага, стекло, пластик, металл)… Серый же выбрали для контейнеров и мусоровозов под "смешанные" отходы, которые будут вывезены на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания", — говорится в релизе.

Ведомство подчеркивает, что с 1 января 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле этого года.