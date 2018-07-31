В Подмосковье приготовят самый длинный шашлык в мире

МОСКВА, №! июл — РИА Новости. 218 метров шашлыка пожарят в Талдомском муниципальном районе.

Самый длинный в мире шашлык собираются приготовить в подмосковном Талдоме на День города. На 218-метровое блюдо уйдет свыше 400 килограммов мяса. Об этом сообщил телеканал "360".

Результат приготовления планируют занести в российскую версию Книги рекордов Гиннесса. Ранее Талдомский район уже становился чемпионом мира в этом направлении, однако потом уступил место Кабардино-Балкарии.

Мастер по шашлыку Асатур Араамян заявил, что на 218 метров затратят порядка 400 килограммов мяса. Блюдо будет замариновано по особому рецепту. Мясо порежут на 10 тысяч кусков, к которым добавят семь килограммов специй и 50 килограммов лука. Для непосредственно жарки потребуются 1,7 тонны угля, 120 литров розжига.

Поварами в этот день станут свыше 200 человек, из которых 170 – добровольцы. Накануне волонтеры посетят несколько "шашлычных" тренировок.

Ожидается, что установление рекорда в Талдоме станет залогом вкусного и истинно летнего угощения для всех посетителей праздника.