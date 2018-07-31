ТЛЦ "Восточный" даст восемь тысяч рабочих мест, заявил глава Подмосковья

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запуск индустриального парка после завершения четвертой очереди строительства терминально-логистического центра (ТЛЦ) "Восточный" даст восемь тысяч рабочих мест в Подмосковье, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия первого пускового комплекса.

Во вторник глава Подмосковья и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров приняли участие в открытии первого пускового комплекса ТЛЦ "Восточный", расположенного в Богородском городском округе.

"По этому направлению есть очень большая потребность в создании рабочих мест: очень многие люди из Ногинска и Балашихи ездят работать в столицу. Такие масштабные проекты, которые предполагают в трех-пятилетней перспективе обеспечить занятость в размере восьми тысяч рабочих мест, для нас, конечно, имеют колоссальное значение", — сказал Воробьев.

Он также отметил, что в целом проект реализуется в кратчайшие сроки. ТЛЦ "Восточный" занимает площадь более 100 гектаров и предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора "Новый шелковый путь". Реализация проекта предполагает четыре этапа.

ТЛЦ "Восточный" станет одним из опорных терминально-логистических центров в Подмосковье. Центр включен в план-график развития терминально-логистической инфраструктуры на территории Московской области, утвержденный правительством региона и ОАО "РЖД".

После ввода всех объектов в эксплуатацию на базе комплекса будет создан многопрофильный индустриальный парк для размещения производственных цехов и складских помещений не менее 15 резидентов.