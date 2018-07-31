В МО за неделю 845 человек обратились за помощью после укусов клещей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья за минувшую неделю зафиксировали 845 обращений после укусов клещей, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю (20 июля — 26 июля) в медицинские организации Московской области обратилось 845 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 207 детей", — подчеркивает служба.

Роспотребнадзор отмечает, что в случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию для того, чтобы обезопасить себя от заболеваний.

"Эпидемиологическая ситуация за инфекциями, передающимися через укусы клещей, остается на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", — резюмирует служба.