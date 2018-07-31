В Подмосковье сформирована Губернская библиотека

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московская губернская библиотека образована в Подмосковье в результате слияния библиотеки имени Крупской и областной детской библиотеки, говорится на официальном сайте регионального правительства со ссылкой на министерство культуры Московской области.

"На базе двух государственных библиотек, подведомственных министерству культуры Московской области, создана новая крупная библиотечная структура — государственное автономное учреждение культуры Московской области "Московская губернская универсальная библиотека", — отмечает министерство.

По данным ведомства, новая структура будет не только обеспечивать население книгами, но и оказывать фундаментальное методическое сопровождения библиотек региона.

"На базе МГУБ будет сформирован единый сводный электронный каталог Московской области на 23 миллиона книг, будут развиваться электронные ресурсы библиотек", — сообщается на сайте правительства региона.