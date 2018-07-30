В МО не будут платить за неполные сутки хранения автомобиля на спецстоянке

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Оплата хранения автомобиля в регионе взимается за каждые полные сутки.

В Подмосковье, согласно региональным законам, оплата стоимости хранения задержанного транспортного средства взимается за каждые полные сутки, прошедшие с момента выгрузки автомобиля на спецстоянке по окончании перемещения до момента возврата транспортного средства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталью Ушакову."Оплату за услуги эвакуации и хранения можно производить в течение 30 календарных дней со дня перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку. При наличии необходимых документов отсутствие оплаты в указанный период не является основанием для удержания транспортного средства на спецстоянке", — подчеркнула Наталья Ушакова.

Она также заявила, что в Московской области сделаны существенные шаги навстречу водителям.

По словам председателя Комитета, водителю также нет необходимости оплачивать неполные сутки за хранение задержанного транспортного средства.

"При этом стоимость полных суток хранения стала значительно ниже, если бы их пришлось оплачивать по тарифам 2017 года‚ когда действовала почасовая оплата"‚ — особо отметила Наталья Ушакова.

Кроме того, если владелец транспортного средства обратился на спецстоянку за возвратом автомобиля в первые сутки его хранения, предъявив уполномоченному представителю хозяйствующего субъекта документы, необходимые для управления транспортным средством, то производить оплату за хранение автомобиля ему не придется, так как оплата производится за полные сутки хранения.

В случае, если автомобиль находится на спецстоянке несколько суток, владелец должен будет заплатить за каждые полные сутки с момента выгрузки авто на стоянку до времени возврата машины. Так, например, если автомобиль находился на спецстояке двое и неполные третьи сутки, то нужно произвести оплату за двое суток хранения машины.

Услуги за перемещение транспортного средства на спецстоянку оплачиваются по соответствующим тарифам, действующим на территории Подмосковья. Оплату можно произвести в течение 30 суток — как за перемещение, так и за хранение.

