Детский сад на 360 мест построят в подмосковном поселке Томилино

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Детское образовательное учреждение на 360 мест построят в поселке Томилино подмосковного городского округа Люберцы, говорится в пресс-релизе регионального Главгосстройнадзора со ссылкой на начальника ведомства Артура Гарибяна.

"Согласно проекту, общая площадь 3-этажного здания составит 4972 квадратных метра. Здание функционально разделено на семь блоков, где разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, блок специализированных помещений", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, сооружение будет готово к третьему кварталу 2019 года.